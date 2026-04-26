Стала известна личность женщины, зарезанной на западе Москвы
Женщина, зарезанная на западе Москвы, оказалась 36-летней художницей-проектировщицей. Об этом сообщает телегам-каналы.
В момент убийства она находилась в своем офисе на улице Верейской. Подозреваемый — 43-летний местный житель, который был женат и после развода не платил алименты на ребенка. В 2010 году его уже задерживали за угрозу ножом.
При обыске в доме мужчины обнаружили ружье, перочинные ножи, мачете и японские мечи. После нападения он скрылся, но позже его задержали в лесном массиве. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. В скором времени москвича доставят в подразделение СК.
Тело женщины с множественными ножевыми ранениями нашли вечером 25 апреля. Криминалисты уже изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей.
