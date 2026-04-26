В Крыму большегруз смял легковушки в смертельном ДТП

Фото: istockphoto/conejota

На трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в республиканском МВД.



По предварительным данным, инцидент случился в ночь на 25 апреля вблизи села Горностаевка. Водитель грузового тягача Volvo с полуприцепом 1980 года рождения совершил наезд на остановившиеся на обочине автомобили Mazda и Lifan. В результате аварии водитель Mazda 1999 года рождения скончался на месте от полученных травм.

Водитель Volvo, водитель Lifan и его пассажир получили телесные повреждения и их госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее россиянин на трицикле погиб после ДТП в Паттайе.

Никита Кротов

