Российская пенсионерка лишилась многомиллионных сбережений из-за «губернатора»

03 ноября 2026, 17:18

В Приангарье лжегубернатор выманил 26 млн рублей у пенсионерки

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Пожилая жительница Усть-Илимска лишилась многомиллионных сбережений, доверившись мошенникам, которые выдавали себя за губернатора и сотрудников его приемной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.