Российская пенсионерка лишилась многомиллионных сбережений из-за «губернатора»
Пожилая жительница Усть-Илимска лишилась многомиллионных сбережений, доверившись мошенникам, которые выдавали себя за губернатора и сотрудников его приемной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
По данным ведомства, еще более шести миллионов рублей полицейским удалось спасти. Им пришлось уговаривать обманутую женщину не отдавать деньги злоумышленникам. Иркутянка охотно общалась с аферистами, но категорически отказывалась открывать дверь настоящим стражам порядка.
Следователи выяснили, что потерпевшая больше месяца поддерживала связь с неизвестными. Сначала ей звонили люди, представлявшиеся сотрудниками приемной главы Иркутской области, а позже на связь вышел мужчина, назвавшийся губернатором. Он убедил пенсионерку, что она якобы причастна к противоправным действиям, связанным с финансированием недружественных стран. Женщину уговорили снять все накопления со счетов и передать их курьеру.
За пять дней потерпевшая отдала мошенникам более 26 млн рублей, хотя всего сняла со счета около 32 млн. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.
Читайте также: