В Челябинске произошла массовая драка: что ждет фигурантов
Челябинский суд отправил в СИЗО второго фигуранта массовой драки
Суд в Челябинске арестовал второго фигуранта массовой драки подростков, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
По данным ведомства, в воскресенье появились сообщения о массовой драке в Тракторозаводском районе Челябинска с применением физической силы и светошумовых устройств. В отдел полиции доставили десятерых участников инцидента, семеро из которых несовершеннолетние. Ранее во вторник суд арестовал 18-летнего участника конфликта.
«По ходатайству следователя СК России в отношении второго фигуранта... судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 января 2027 года», — говорится в сообщении.
Второй фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Расследование продолжается.