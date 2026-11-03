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В Челябинске произошла массовая драка: что ждет фигурантов

Челябинский суд отправил в СИЗО второго фигуранта массовой драки
Фото: istockphoto/simpson33

Суд в Челябинске арестовал второго фигуранта массовой драки подростков, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.



По данным ведомства, в воскресенье появились сообщения о массовой драке в Тракторозаводском районе Челябинска с применением физической силы и светошумовых устройств. В отдел полиции доставили десятерых участников инцидента, семеро из которых несовершеннолетние. Ранее во вторник суд арестовал 18-летнего участника конфликта.

«По ходатайству следователя СК России в отношении второго фигуранта... судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 января 2027 года», — говорится в сообщении.

Второй фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Расследование продолжается.
Никита Кротов

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