В Москве малолетний курьер «ВкусВилла» уронил мопед на иномарку

03 ноября 2026, 17:12

Москвичка обвинила курьера в порче Toyota RAV4 в Коммунарке

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Жительница Коммунарки сообщила о повреждении своего автомобиля несовершеннолетним курьером «ВкусВилла». Инцидент произошел днем 2 ноября на улице Ясной: услышав сигнализацию, женщина обнаружила, что курьер уронил мопед на припаркованную Toyota RAV4. В результате у иномарки поцарапан бампер, что подтверждается фото и видео, приложенными к публикации «Осторожно, новости» в Telegram.





По словам москвички, она дважды звонила в Госавтоинспекцию, однако там заявили, что произошедшее не является ДТП. Обращение по номеру 112 с вызовом участкового также не дало результата — сотрудник полиции так и не вышел на связь с заявительницей.



Курьер, по утверждению владелицы автомобиля, сообщил, что ему 17 лет и у него нет ни водительских прав, ни полиса ОСАГО. Молодой человек рассказал, что приехал в Москву из Таджикистана и получил паспорт в 2023 году.



Женщина оценивает минимальную стоимость ремонта в 30 тысяч рублей, однако в службе поддержки магазина компенсацию ей не предложили. Кроме того, она не может обратиться в суд, поскольку полиция не зафиксировала происшествие. Автомобиль принадлежит ее отцу-пенсионеру, для которого сумма ущерба значительна. Страховая компания не будет оплачивать ремонт из-за отсутствия ОСАГО у виновника.





«Курьер — это полноценный участник дорожного движения. Почему компания нанимает таких лиц без прав?» — возмутилась россиянка.