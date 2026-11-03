Змея оказалась в стиральной машине россиянки
Baza: Жительница Адыгеи постирала змею в стиральной машине
В Адыгее 19-летняя местная жительница обнаружила змею в стиральной машине. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Девушка нашла незваную гостью, когда доставала постиранное постельное белье. Пресмыкающееся застряло в резиновой манжете барабана.
Во время стирки змее оторвало хвост, животное погибло. Хозяйка дома предполагает, что рептилия могла попасть в жилище через канализацию: слив стиральной машины расположен почти на уровне земли и выходит в выгребную яму.
Ранее ядовитая змея заползла в жилой дом в российском городе. Она заползла в погреб и не давала людям зайти внутрь, громко шипя.
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