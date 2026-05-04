Мальчик выжил после того, как выпал из окна пятого этажа в Москве
На Чертановской улице малолетний мальчик остался без присмотра родителей, вышел на незастекленный балкон и выпал из открытого окна. В результате инцидента ребенок выжил. Обстоятельства происшествия проверяет районная прокуратура.
Ранее в малайзийской воздушной гавани случились два не связанных между собой трагических инцидента. Сначала 27-летняя гражданка Китая, длительное время сидевшая на балконе на виду у пассажиров, плакавшая и кричавшая, сорвалась в зону погрузки багажа при попытке сотрудника безопасности приблизиться к ней. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
Спустя несколько часов 30-летний мужчина из Алжира упал с балкона второго терминала. Перед падением, по словам очевидца, он открыл свой рюкзак.
Человек скончался в больнице от полученных травм.
