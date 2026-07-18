Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло около города Карасук Новосибирской области. Об этом говорится на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Сейсмическую активность зафиксировали на широте 53,31 и долготе 77,86. Интенсивность в эпицентре подземных толчков достигла 6,8 по оценке MSK-64. В населенном пункте находится железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги.
Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Разрушений и пострадавших также нет.
Ранее Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН передавал, что вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километра над уровнем моря.
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