Ребенка пытались похитить с детской площадки в российском городе
В Воронеже следователи задержали подозреваемого в попытке похищения трехлетнего мальчика с детской площадки. Об этом сообщает издание mk.ru.
Инцидент произошел 14 июля во дворе ЖК «Современник» и попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина в черном подошел к ребенку, взял за руку и попытался увести. Незнакомца заметила прохожая, после чего он отпустил малыша и поспешно скрылся.
Личность злоумышленника уже установили — им оказался житель города. Воронежца допросили в отделе полиции, однако причину его поступка пока не выяснили. Если в действиях мужчины найдут преступный умысел, он станет фигурантом уголовного дела.
Ранее подобный инцидент произошел в Ростове-на-Дону — там прохожие не дали незнакомцу похитить маленькую девочку.
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