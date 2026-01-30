Российская пенсионерка превратила квартиру в свалку и ночует в подъезде

30 января 2026, 16:44

В Екатеринбурге пенсионерка несколько дней не может попасть домой из-за мусора

Фото: iStock/cerro_photography

Пенсионерка из Екатеринбурга уже третьи сутки спит и ест в подъезде. Она так захламила свою квартиру, что не может попасть внутрь. Об этом сообщает E1.RU.