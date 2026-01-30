Достижения.рф

Российская пенсионерка превратила квартиру в свалку и ночует в подъезде

В Екатеринбурге пенсионерка несколько дней не может попасть домой из-за мусора
Фото: iStock/cerro_photography

Пенсионерка из Екатеринбурга уже третьи сутки спит и ест в подъезде. Она так захламила свою квартиру, что не может попасть внутрь. Об этом сообщает E1.RU.



Обеспокоенность выразили жильцы многоквартирного дома. В квартире ощущается неприятный запах, а тараканы распространяются по всему дому. По словам одной из соседок, о близких пожилой женщины ничего не известно.

Жители сообщили, что пенсионерка давно приносит мусор в квартиру. В 2019 году уже приходилось вывозить его с помощью грузовиков. Еще одна жительница рассказала, что сосед снизу помог пожилой россиянке попасть в квартиру, толкая дверь, из которой вывалился мусор.

В управляющей компании подтвердили, что давно знают о ситуации, но не могут полностью повлиять на пенсионерку. Соседям рекомендовали обратиться в прокуратуру коллективно.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0