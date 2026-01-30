Российская пенсионерка превратила квартиру в свалку и ночует в подъезде
Пенсионерка из Екатеринбурга уже третьи сутки спит и ест в подъезде. Она так захламила свою квартиру, что не может попасть внутрь. Об этом сообщает E1.RU.
Обеспокоенность выразили жильцы многоквартирного дома. В квартире ощущается неприятный запах, а тараканы распространяются по всему дому. По словам одной из соседок, о близких пожилой женщины ничего не известно.
Жители сообщили, что пенсионерка давно приносит мусор в квартиру. В 2019 году уже приходилось вывозить его с помощью грузовиков. Еще одна жительница рассказала, что сосед снизу помог пожилой россиянке попасть в квартиру, толкая дверь, из которой вывалился мусор.
В управляющей компании подтвердили, что давно знают о ситуации, но не могут полностью повлиять на пенсионерку. Соседям рекомендовали обратиться в прокуратуру коллективно.
