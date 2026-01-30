В Самаре участники банды получили до 18 лет колонии за похищение человека

30 января 2026, 16:10

Фото: iStock/Zolnierek

В Самарской области суд вынес приговор организатору и семи участникам преступной группы, которых признали виновными в тяжких преступлениях. Фигуранты получили сроки от 4,5 до 18 лет лишения свободы.