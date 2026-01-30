В Самаре участники банды получили до 18 лет колонии за похищение человека
В Самарской области суд вынес приговор организатору и семи участникам преступной группы, которых признали виновными в тяжких преступлениях. Фигуранты получили сроки от 4,5 до 18 лет лишения свободы.
О решении суда сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области. Среди осуждённых — двое так называемых «смотрящих» за городом Чапаевском и посёлком Безенчук.
Следствие установило, что в январе 2021 года один из фигурантов создал вооружённую группу для разбойных нападений и грабежей. В неё вошли ещё семь человек, включая 17-летнего подростка. С января по июнь участники банды похищали людей, вымогали деньги и имущество, совершали грабежи и разбои, а также требовали средства у людей, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Самаре и Чапаевске.
От действий группы пострадали 10 человек, общий ущерб превысил 290 тысяч рублей. Суд признал подсудимых виновными сразу по восьми статьям УК РФ. Один из них отправится в колонию особого режима, четверо — в строгую, один — в общую. Двух осуждённых освободили от наказания, так как они уже отбыли назначенные сроки. Деятельность банды пресекли в июне 2021 года.
