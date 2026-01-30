В Москве квартирантка устроила питомник на съемной квартире для 30 кошек — видео
В Москве квартирантка завела в съёмной квартире «зоопарк» из около 30 кошек, испортила мебель и оставила жильё в антисанитарном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно информации риелтора, Наталья сдала квартиру 35-летней женщине на долгосрочную аренду. Квартирантка исправно оплачивала счета и вела себя дружелюбно, но во время плановой проверки выяснилось, что в помещении бесхозно живут десятки кошек, многие в критическом состоянии. Полы и обои пришлось менять, мебель испорчена, а запах из квартиры распространяется даже на лестничную клетку.
Животные пока остаются в квартире, риелтор ищет для них новый дом. Владелице жилья предстоит ремонт, который может обойтись в несколько сотен тысяч рублей.
