В Москве квартирантка устроила питомник на съемной квартире для 30 кошек — видео

30 января 2026, 14:42

Фото: iStock/Anna Derzhina

В Москве квартирантка завела в съёмной квартире «зоопарк» из около 30 кошек, испортила мебель и оставила жильё в антисанитарном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.