В Москве задержали курьера мошенников, получившего за три дня 50 млн рублей

30 января 2026, 15:03

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Москве задержали курьера, который за три дня получил и передал другим фигурантам более 50 миллионов рублей от обманутых граждан. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ.





20-летний житель Сахалинской области подозревается в пособничестве телефонным аферистам. Одной из жертв стала женщина, которой в мессенджере прислали приглашение в группу якобы её организации. После этого ей начали звонить «сотрудники правоохранительных органов», утверждавшие, что она подозревается в финансировании ВСУ, и потребовали передать деньги. Потерпевшая отдала курьеру около семи миллионов рублей и позже обратилась в полицию.



Задержанный утверждает, что сам был введён в заблуждение мошенниками, которые представились силовиками и сотрудниками Центробанка. Он приезжал в Москву и забирал деньги по адресам, предоставленным злоумышленниками, передавая их дальше. Мужчина заключён под стражу, расследование продолжается.

