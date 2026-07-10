Российская пенсионерка приобрела «секретный» телефон и лишилась всех сбережений
В Костроме 71-летняя пенсионерка лишилась 12 миллионов рублей, которые копила всю жизнь, поверив мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
Неизвестные позвонили женщине еще в мае. Они представились сотрудниками госорганов и предложили записаться на прием. Для этого пенсионерке необходимо было продиктовать номер СНИЛС. На следующий день ей сообщили о возбуждении уголовного дела и якобы подозрительных транзакциях по ее счетам. Собеседник потребовал молчать о происходящем и приобрести «секретный» телефон для дальнейшего общения.
На протяжении двух недель злоумышленники убеждали жертву передавать деньги «на проверку». Сначала она отдала курьеру два миллиона рублей, которые хранила дома наличными, а затем сняла со счетов еще 10,5 млн и отдала их аферистам.
Пожилая женщина обратилась в полицию лишь после того, как решилась рассказать о ситуации соседям. В итоге стражи порядка возбудили уголовное дело.
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