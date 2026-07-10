Российская пенсионерка приобрела «секретный» телефон и лишилась всех сбережений

10 июля 2026, 19:51

В Костроме пенсионерка отдала мошенникам 12 млн рублей

Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

В Костроме 71-летняя пенсионерка лишилась 12 миллионов рублей, которые копила всю жизнь, поверив мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.