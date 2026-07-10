Двое мужчин изнасиловали школьницу на пляже в российском городе

10 июля 2026, 19:18

В Балтийске арестовали двоих мужчин за изнасилование 15-летней девочки

Фото: iStock/Lichtwolke

Суд в Балтийске арестовал двоих местных жителей, обвиняемых в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте инстанции.