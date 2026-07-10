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Двое мужчин изнасиловали школьницу на пляже в российском городе

В Балтийске арестовали двоих мужчин за изнасилование 15-летней девочки
Фото: iStock/Lichtwolke

Суд в Балтийске арестовал двоих местных жителей, обвиняемых в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте инстанции.



По версии следствия, все произошло поздним вечером 29 июня на берегу Балтийского моря. В тот день мужчины надругались над 15-летней девочкой, находившейся в беспомощном состоянии. Вскоре обоих педофилов задержали.

Следователь ходатайствовал об аресте, указав на тяжесть преступления и риск того, что фигуранты могут скрыться или помешать расследованию. Суд согласился с этими доводами и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд во Владивостоке ужесточил наказание четверым мигрантам за изнасилование 22-летней девушки на пляже бухты «Лазурная».

Лидия Пономарева

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