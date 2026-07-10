Плевок в незнакомую девушку кончился для мигранта арестом

10 июля 2026, 19:13

Суд в Москве арестовал на 11 суток мигранта за плевок в девушку

Фото: istockphoto/hank5

В Москве вынесли приговор мужчине, плюнувшему в девушку в метро. Об этом стало известно 10 июля.