Плевок в незнакомую девушку кончился для мигранта арестом
Суд в Москве арестовал на 11 суток мигранта за плевок в девушку
В Москве вынесли приговор мужчине, плюнувшему в девушку в метро. Об этом стало известно 10 июля.
Дорогомиловский районный суд признал Максима Маткурбанова виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 11 суток административного ареста, пишет Агентство городских новостей «Москва». Инцидент произошел утром 7 числа в вестибюле станции «Кунцевская», где фигурант пристал к прохожей и плюнул ей на брюки, оскорбив ее честь и достоинство.
Ранее пассажирка московского метро вышла с семенной жидкостью на штанах после поездки. Все случилось на МЦК.
Очевидец передал пострадавшей салфетки. Она обратилась в полицию.
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