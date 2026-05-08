Российская пенсионерка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
71-летняя жительница Ставропольского края стала жертвой мошенников, лишившись 17 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Неизвестные предложили пенсионерке пройти диспансеризацию в Ставрополе. Она согласилась и переехала в этот город. Чтобы «прикрепиться» к больнице по новому адресу, женщина продиктовала код из сообщения.
После этого лжесотрудник «Госуслуг» потребовал скачать приложение и открыть новый счет. Пожилая ставропольчанка выполняла все требования аферистов.
Пострадавшая осознала обман только после того, как не получила доступ к так называемому «безопасному счету», а злоумышленники перестали выходить на связь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
В полиции напомнили, что «безопасных счетов» не существует, а любые угрозы, связанные с этим понятием, являются выдумкой мошенников.
