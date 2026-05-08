Уральский подросток пытался поджечь трансформатор в Екатеринбурге

08 мая 2026, 18:53

Суд арестовал подростка в Екатеринбурге за попытку поджога трансформатора

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 17-летнего уральца, обвиняемого в покушении на диверсию. По данным объединенной пресс-службы судов Свердловской области, подросток останется в СИЗО до 6 июля.





По версии следствия, юноша причастен к попытке поджога трансформатора на одной из электроподстанций в Екатеринбурге в апреле текущего года. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на совершение диверсии. Иные обстоятельства случившегося суд не раскрыл



Ранее суд в Хабаровске вынес приговор местному жителю по делу о диверсии и государственной измене. Мужчину признали виновным в совершении ряда преступлений.



Суд назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы — первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 450 тысяч рублей. Свою вину фигурант дела не признал.



