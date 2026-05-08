Мать до смерти избила трехлетнюю дочь в Дагестане

08 мая 2026, 18:35

Mash: Мать избила до смерти трехлетнюю дочь в дагестанском городе Каспийск

Фото: istockphoto/zoka74

В Дагестане вынесли приговор матери, которая до смерти избила свою трехлетнюю дочь. Трагедия произошла в Каспийске, пишет Mash.





29-летняя женщина несколько раз с силой ударила ребенка по лицу и затылку. От полученных травм малышка впала в кому и спустя месяц скончалась в больнице. В отношении родительницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Суд назначил ей наказание в виде десяти лет колонии.



Ранее суд Дагестана приговорил к пожжизненному лишению свободы мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в 2018 году. Его подельница получила 12 лет колонии общего режима.



Школьница вышла из подъезда своего дома и пропала. История вызвала широкий общественный резонанс — в поисках ребенка участвовали тысячи человек. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили 9 сентября того же года в сточной канаве.



