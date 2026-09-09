Российская пенсионерка выкупила «британского офицера» у террористов

09 сентября 2026, 14:45

Жительница Кирова пересылала деньги лже-британскому офицеру 3.5 года

Фото: istockphoto/Hartmut Kosig

В Кирове 77-летняя пенсионерка более трех лет переводила деньги лже-британскому офицеру, которого приняла за друга по переписке. Общая сумма ущерба составила 271 тысячу рублей, сообщает региональное УМВД.