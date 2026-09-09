Российская пенсионерка выкупила «британского офицера» у террористов
В Кирове 77-летняя пенсионерка более трех лет переводила деньги лже-британскому офицеру, которого приняла за друга по переписке. Общая сумма ущерба составила 271 тысячу рублей, сообщает региональное УМВД.
Знакомство с мошенником, представившимся Дональдом Хауэлом и якобы служившим морским офицером Великобритании по контракту в Турции, состоялось в феврале 2023 года в Telegram. Собеседник рассказал женщине о гибели жены в автокатастрофе и о сыне, оставшемся в интернате в Индии, а также пожаловался на низкую зарплату. Проникнувшись сочувствием, пенсионерка стала регулярно переводить ему по 10-12 тысяч рублей на указанные реквизиты.
Кульминацией истории стала история о выкупе: «офицер» сообщил, что его самолет, направлявшийся в Россию, захватили террористы, и для освобождения требуются деньги. Жертва перевела запрошенную сумму, после чего связь оборвалась, а всю переписку удалили.
О случившемся пенсионерка рассказала дочери, которая и разъяснила ей, что она стала жертвой обмана. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Следствие продолжается.
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