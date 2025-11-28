В Москве активизировались догхантеры, хаски погибла после прогулки в Тушино
В столичном Тушино умерла хаски по кличке Симба — хозяин уверен, что питомца отравили догхантеры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Как оказалось, Симба гулял по привычному маршруту в местном сквере и периодически находился без поводка. Ночью после прогулки пёс начал вести себя странно, а утром его состояние резко ухудшилось. У собаки появилась диарея, рвота и пена изо рта. Спасти питомца не удалось — через несколько часов он погиб.
Местные жители ранее предупреждали, что в Тушино и соседнем Путилково могут действовать догхантеры. По словам очевидцев, на земле часто находят подозрительную еду, а у многих собак после прогулок появляются симптомы отравления.
