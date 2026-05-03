Тела четверых загадочно убитых детей нашли в запертом доме

В Индии в запертом доме нашли убитыми четверых детей, их мать пропала
Фото: iStock/burcu saritas

В индийском штате Уттар-Прадеш полиция обнаружила в запертом доме тела четверых детей, их мать пропала без вести. Об этом 2 мая сообщил портал NDTV.



Соседям показалось странным поведение многодетной семьи, и они вызвали полицию. Около трёх часов дня правоохранители проникли внутрь и нашли окровавленные тела на кровати. Погибшими оказались 14-летний Шафик, 10-летний Сауд, восьмилетний Умар и семилетняя Садия.

Отец детей, 42-летний Нияз, много лет работает в Саудовской Аравии. Дома дети жили с матерью — 37-летней Назией Хатун, местонахождение которой остается неизвестным. Сейчас выясняется, может ли похищение быть причиной исчезновения.

Предварительно, со всеми детьми расправились с помощью тупого предмета. На месте происшествия работают криминалисты, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Лидия Пономарева

