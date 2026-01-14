Жители Орши вызвали полицию на парня, бесплатно расчистившего от снега их улицу
Жители частного сектора в белорусском городе Орша вызвали полицию на гражданина, который бесплатно очистил от снега дорогу перед их домами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина по имени Артём сгрёб снег к заборам, так как других мест для складирования не было. Соседи потребовали убрать сугробы и вызвали правоохранителей. Участковый полицейский прибыл на место и зафиксировал объяснения сторон.
На следующий день на нерасчищенный из-за конфликта участок не смогла проехать машина скорой помощи. Артём продолжил уборку снега вручную, после чего соседи снова пригрозили ему обращением в полицию. Теперь мужчина ожидает визита участкового для дальнейшего разбирательства.
