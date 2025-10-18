Достижения.рф

Российская школьница изрезала спящую мать ножом и избежала реального наказания

В Татарстане девочка напала с ножом на спящую мать, которая ругала её брата
В Татарстане несовершеннолетнюю девушку направят на принудительное лечение. Следствие утверждает, что она расправилась над собственной матерью. Об этом информирует СУ СК России по республике.



Инцидент случился 8 мая в Зеленодольском районе. Днём ранее 14-летняя девушка услышала, как её мать отчитывает младшего брата за плохое поведение, и задумала отомстить. Утром школьница подошла к спящей 39-летней женщине и нанесла ей несколько десятков ударов ножом в разные части тела.

Мать скончалась от потери крови на месте. После этого дочь сама вызвала полицию и рассказала о случившемся. В ходе расследования судмедэкспертиза выявила у несовершеннолетней признаки хронического психического расстройства.

Следствие установило, что из-за психического заболевания девушка не осознавала своих действий, и направило её на принудительное лечение. Суд должен утвердить эту меру.

