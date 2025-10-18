Российская школьница изрезала спящую мать ножом и избежала реального наказания

18 октября 2025, 13:59

В Татарстане девочка напала с ножом на спящую мать, которая ругала её брата

Фото: Istock/Artem Kniaz

В Татарстане несовершеннолетнюю девушку направят на принудительное лечение. Следствие утверждает, что она расправилась над собственной матерью. Об этом информирует СУ СК России по республике.