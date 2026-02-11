Мужчина погиб со своим 12-летним сыном, сорвавшись с самой высокой горы в Шотландии

11 февраля 2026, 01:33

Мужчина и его 12-летний сын сорвались с пика горы Мунро в Шотландии и погибли

Фото: iStock/sezer66

Двенадцатилетний мальчик выжил при падении с самой высокой горы в Шотландии, но позднее замерз насмерть, оказавшись рядом с телом погибшего отца. Об этом сообщает издание Daily Mail.





Трагедия произошла в мае на горе Мунро, когда 49-летний Томас Парри и его сын Ричард совершали восхождение на пик Бидиан нам Биан. В поход они взяли лишь базовую карту с GPS-маршрутом и контурами горы, других приборов у них не было.



