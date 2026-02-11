Мужчина погиб со своим 12-летним сыном, сорвавшись с самой высокой горы в Шотландии
Мужчина и его 12-летний сын сорвались с пика горы Мунро в Шотландии и погибли
Двенадцатилетний мальчик выжил при падении с самой высокой горы в Шотландии, но позднее замерз насмерть, оказавшись рядом с телом погибшего отца. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Трагедия произошла в мае на горе Мунро, когда 49-летний Томас Парри и его сын Ричард совершали восхождение на пик Бидиан нам Биан. В поход они взяли лишь базовую карту с GPS-маршрутом и контурами горы, других приборов у них не было.
Когда отец с сыном сорвались с крутого скалистого склона, Томас погиб на месте от полученных травм. Ричард пережил падение, получив травму головы, но впоследствии скончался от переохлаждения. Его замерзшее тело нашли в ста метрах от останков отца.
Инцидент признали несчастным случаем. Хотя происшествие случилось пару лет назад, его подробности стали известны лишь в феврале 2026 года. Согласно результатам расследования, отец семейства проявил вопиющую халатность.
Мужчина отправился в поход в условиях ухудшающейся погоды и низкой видимости, зная о потенциальной опасности. Он решил взять с собой несовершеннолетнего сына, хотя горный гид четко обозначил риски выбранного семьей маршрута. Более того, Томас страдал от боли в ноге — предварительно, он мог упасть с горы из-за этого.