Мужчина скончался прямо во время секса в Петербурге

Mash: Мужчина скончался во время секса с молодой женщиной в Петербурге
Фото: istockphoto/M-Production

56‑летний мужчина скончался во время полового акта с молодой женщиной в Петербурге. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.



Уточняется, что все произошло в квартире на проспекте Науки. Инцидент случился утром. В какой‑то момент гражданин попросил минуту передышки и внезапно почувствовал себя плохо.

Партнёрша вызвала скорую, однако врачи прибыв на место лишь констатировали смерть. По предварительной версии, причиной могла стать остановка сердца.

Перед этим стало известно, что проводивший секс-тренинги стилист из Петербурга пытался замять дело.

Никита Кротов

