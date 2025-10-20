Мужчина скончался прямо во время секса в Петербурге
56‑летний мужчина скончался во время полового акта с молодой женщиной в Петербурге. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что все произошло в квартире на проспекте Науки. Инцидент случился утром. В какой‑то момент гражданин попросил минуту передышки и внезапно почувствовал себя плохо.
Партнёрша вызвала скорую, однако врачи прибыв на место лишь констатировали смерть. По предварительной версии, причиной могла стать остановка сердца.
