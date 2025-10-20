Россиянин нашел на улице пакет с деньгами и попал под статью

20 октября 2025, 16:44

В Москве нашедшего на улице 1,6 млн рублей мужчину обвинили в краже

Фото: iStock/blinow61

62-летний житель Москвы стал попал под статью о краже после того, как нашел пакет с деньгами. Об этом сообщает «МВД Медиа».