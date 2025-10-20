Россиянин нашел на улице пакет с деньгами и попал под статью
62-летний житель Москвы стал попал под статью о краже после того, как нашел пакет с деньгами. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По его данным, потерпевший вместе с женой шел по Новослободской улице. В этот момент из его кармана выпал пакет с иностранной валютой, эквивалентной 1,6 млн рублей. Пропажу он обнаружил уже дома. Мужчина вернулся к месту, где мог потерять деньги, но ничего не нашел. После этого он обратился в полицию.
Вора вычислили по камерам видеонаблюдения — им оказался 62-летний москвич. Он присвоил находку себе и потратил все на личные нужды. В отношении него возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
