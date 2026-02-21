Российская школьница опознала своего насильника спустя восемь лет
Школьница из Красноярского края опознала насильника через восемь лет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Травмирующие воспоминания вернулись к 13-летней девочке только прошлым летом. Ранее из-за задержки речевого развития она не могла никому рассказать о случившемся. Во время прогулки девочка встретила знакомого семьи, в котором признала своего насильника.Когда школьница рассказала об этом родителям, ее отчим избил мужчину. Однако тот свою вину отрицает и через адвоката требует компенсацию за побои, угрожая встречным иском.
В это время следствие проверяет версию о причастности другого человека, который уже отбывает срок за аналогичные преступления и дал признательные показания. Однако мать девочки считает, что осужденный педофил путается в описании обстановки дома, где якобы совершил насилие, и его показания не соответствуют действительности. Семья уверена, что настоящий преступник остается на свободе.
