Россиянин поджег полицейскую машину по заданию мошенников

21 февраля 2026, 14:29

Жителя Кузбасса задержали за поджог полицейской машины

Кадр из видео: Телеграм/SKRKuzbass

В Кемеровской области задержали 21-летнего жителя города Топки, который по заданию мошенников поджег автомобиль полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.