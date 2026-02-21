Россиянин поджег полицейскую машину по заданию мошенников
В Кемеровской области задержали 21-летнего жителя города Топки, который по заданию мошенников поджег автомобиль полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло 20 февраля возле отдела полиции. Очевидцы помешали злоумышленнику скрыться. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь, и никто не пострадал.
На допросе молодой человек рассказал, что в середине месяца перевел около 43 тысяч рублей на «безопасный счет». Аферисты пообещали вернуть деньги в обмен на поджог полицейской машины. Когда парень согласился, они перевели ему 500 рублей на покупку горючей жидкости.
Уголовное дело возбудили по статье об умышленном повреждении имущества. В ближайшее время обвиняемого планируют отправить под стражу.
Читайте также: