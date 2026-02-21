Шашлыки на собственном балконе закончились для москвича арестом
Нагатинский районный суд Москвы назначил 13 суток административного ареста москвичу Александру Кошелю. Как следует из решения суда, с которым ознакомился ТАСС, его признали виновным в мелком хулиганстве.
В документе указали, что 1 февраля мужчина нарушал общественный порядок. В подъезде использовал нецензурную брань, на замечания жильцов не реагировал, а также жарил шашлыки, разместив мангал с внешней стороны оконной рамы своей квартиры в ЖК «Пик-комфорт». Суд учёл, что Кошель ранее уже привлекался к административной ответственности, и поэтому назначил арест, а не более мягкое наказание.
Ранее в Кемеровской области задержали 21-летнего жителя Топков, которого подозревают в поджоге служебного автомобиля полиции по указанию мошенников. По данным следствия, инцидент произошел 20 февраля рядом с отделом. Очевидцы не дали злоумышленнику скрыться, а прибывшие сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
Пострадавших нет.
