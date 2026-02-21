В России пасынок проломил череп отчиму из-за детских обид
На Алтае 49-летний пасынок жестоко избил 75-летнего отчима из-за былых обид. Об этом сообщила пресс-служба УМВД республики.
По данным ведомства, поздним вечером мужчина распивал спиртное у знакомого и решил переночевать у матери, которая живет по соседству. Подойдя к двери, он вспомнил, как отчим кричал на него в детстве. Охваченный гневом, мужчина ворвался в дом, повалил пенсионера на пол и множество раз ударил его по голове и телу. Испугавшись содеянного, он убежал.
Хозяйка дома вызвала скорую. Пострадавшего экстренно доставили в Горно-Алтайск с открытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости, ушибами головного мозга и грудной клетки. После задержания мужчина признал вину. Известно, что его ранее уже судили за нападения. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
