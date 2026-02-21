В России пасынок проломил череп отчиму из-за детских обид

21 февраля 2026, 15:27

На Алтае пьяный рецидивист избил пожилого отчима из-за старых обид

Фото: iStock/BrianAJackson

На Алтае 49-летний пасынок жестоко избил 75-летнего отчима из-за былых обид. Об этом сообщила пресс-служба УМВД республики.