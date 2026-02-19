Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке
В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 13-летняя ученица театральной студии оказалась в реанимации. Девочка тренировалась на сцене без страховки и выполняла стойку на тросе, когда потеряла равновесие и упала с высоты около трех метров. Об этом сообщает РЕН ТВ.
После падения школьница потеряла сознание. В больнице врачи диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб. В настоящее время она находится под наблюдением в реанимации.
Технический директор студии Иван Гусаков прокомментировал ситуацию, отметив, что трюк, который выполняла девочка, не требовал страховки. Он объяснил, что в воздушной гимнастике артисты часто работают без привязки. Ситуация вызывает беспокойство, и многие задаются вопросом о безопасности тренировок в таких условиях.
