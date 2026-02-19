Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

19 февраля 2026, 09:45

В Петербурге ученица театральной студии сорвалась с троса и попала в реанимацию

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 13-летняя ученица театральной студии оказалась в реанимации. Девочка тренировалась на сцене без страховки и выполняла стойку на тросе, когда потеряла равновесие и упала с высоты около трех метров. Об этом сообщает РЕН ТВ.