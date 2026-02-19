Установлена причина, по которой школьник из российского города ударил ножом одноклассника
В Александровске произошел инцидент, в результате которого семиклассник получил ножевое ранение. Конфликт возник после игры в популярный шутер PUBG. Проигравший игрок решил отомстить и ударил соперника ножом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое. У него ранения в области шеи. Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Прокуратура Александровска проводит проверку учебного заведения. Также рассматривается версия о предварительной подготовке нападения. Случай вызывает обеспокоенность среди родителей и педагогов, поднимая вопросы о безопасности детей в школах.
На окраине Омска произошла ужасная драма с участием 11-летней девочки. Все началось с обычной ссоры: по слухам, ребёнок оскорбил 15-летнюю соседку. Эта словесная перепалка обернулась для младшей участницы трагедией, которая шокировала весь город. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: