Установлена причина, по которой школьник из российского города ударил ножом одноклассника

19 февраля 2026, 09:25

В Пермском крае школьник напал на сверстника из-за проигрыша в игре

В Александровске произошел инцидент, в результате которого семиклассник получил ножевое ранение. Конфликт возник после игры в популярный шутер PUBG. Проигравший игрок решил отомстить и ударил соперника ножом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.