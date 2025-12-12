Бабушка, которую выгнали из квартиры в Подмосковье, таинственно пропала
В Подмосковье разыскивают 72-летнюю пенсионерку Галину Егоровну. Чрезвычайное происшествие возникло из-за квартиры в Люберецком районе. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Квартиранты, которых пенсионерка приютила и прописала в 2002 году, стали причиной потери её квартиры. Новые владельцы жилья оперативно сменили замки, а её личные вещи, мебель и домашние животные оказались на улице.
Социальные работники предлагали пенсионерке переехать в спецучреждение, но она отказалась бросить питомцев. Сейчас соседи временно взяли кошку, а для собаки собирают средства на передержку.
По словам соседей и волонтёров, бывший арендатор Георгий увез Галину Егоровну в неизвестном направлении и не сообщает её адрес. Администрация Люберецкого района готова предоставить женщине временное жилье. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Поиски пенсионерки продолжаются.
