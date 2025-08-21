Российская школьница придумала оригинальный способ мести сестре

21 августа 2025, 18:40

11-летняя школьница разыграла свое похищение из мести сестре в Калининграде

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Калининграде прохожие заметили на улице девочку, которая попросила о помощи и рассказала, что ее похитили, сообщили в региональном управлении МВД, пишет портал «Клопс».