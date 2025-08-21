Российская школьница придумала оригинальный способ мести сестре
В Калининграде прохожие заметили на улице девочку, которая попросила о помощи и рассказала, что ее похитили, сообщили в региональном управлении МВД, пишет портал «Клопс».
Инцидент произошел 19 августа в Московском районе. На место прибыли полицейские и медики — осмотр показал, что у ребенка нет телесных повреждений. При дальнейшем опросе девочка призналась, что инсценировала похищение, чтобы отомстить старшей сестре.
По версии школьницы, ссора началась после того, как старшая сестра сказала, что ее любят больше Обидевшись, девочка вышла якобы выносить мусор, спряталась в кустах и связала себе ноги и руки пакетом. Просидев там некоторое время в надежде, что ее побегут искать, она вышла наружу и рассказала прохожим выдуманную историю, чтобы привлечь внимание.
Семья девочки — мать, отчим и 20‑летняя сестра — по данным полиции благополучная, на учете в ПДН и органах опеки не состоит.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре правоохранители инсценировали расправу над 20‑летней девушкой, чтобы задержать заказчика преступления.
