Убившему жену-учительницу в Челябинской области вдовцу избрали меру пресечения
Вдовцу погибшей учительницы из Челябинской области избрали меру пресечения: 45‑летний Максим Задолин будет находиться в СИЗО до окончания следствия, пишет РЕН ТВ.
Мужчину обвиняют в убийстве супруги — 35‑летней Марии Задолиной, преподавательницы начальных классов, тело которой с огнестрельным ранением в грудь обнаружили в их квартире.
В зал суда Максим Задолин явился в камуфляжном костюме — одежда, уместная на природе, но заметная на скамье подсудимых. Следствие считает, что в ходе семейной ссоры он выстрелил в жену из ружья; от полученного ранения женщина скончалась на месте, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Мария Плеханова. Задолину грозит до 15 лет лишения свободы.
Супруги прожили вместе почти десять лет, у них осталась дочь. В соцсетях Мария часто публиковала семейные фотографии — с мужем и ребенком, с совместных поездок. О гибели женщины узнал и ее отец Владимир Макаров; по его словам, сначала он не поверил в случившееся, приняв сообщение за ошибку.
По словам знакомых, в семье давно имелись проблемы: отношения испортились, периодически возникали ссоры, мужчина злоупотреблял алкоголем и применял силу. В тот роковой вечер, как утверждают свидетели, Мария решила уйти от супруга — это и могло послужить поводом для конфликта, в ходе которого прозвучал выстрел.
Похороны учительницы стали масштабным событием для Миасса: на церемонии присутствовали коллеги, ученики и их родители. Родные и друзья вспоминают Марию как доброго, отзывчивого человека, любившую детей и готовую помогать другим.
Дело расследуется, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжит проверку обстоятельств трагедии.
