Убившему жену-учительницу в Челябинской области вдовцу избрали меру пресечения

21 августа 2025, 18:38

Убившего жену-учительницу в Челябинской области вдовца поместили в СИЗО

Фото: istockphoto/AMilkin

Вдовцу погибшей учительницы из Челябинской области избрали меру пресечения: 45‑летний Максим Задолин будет находиться в СИЗО до окончания следствия, пишет РЕН ТВ.