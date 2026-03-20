Российский курсант убил своего командира, в громком деле поставили точку
Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор 20-летнему курсанту ВДВ Илье Казанцеву. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о гибели 24-летнего сержанта, заместителя командира взвода Ивана Селина, сообщает «Ъ».
Кроме того, инстанция частично рассмотрела гражданские последствия дела. Иск бабушки погибшего курсанта Антонины Селиной к Минобороны России удовлетворили на сумму пять миллионов рублей. Также в адрес училища вынесли частное определение, указав на халатность должностных лиц, которая способствовала произошедшему.
По данным следствия, 3 июня 2025 года Казанцев связал стропы парашютов старшего по званию непосредственно перед десантированием, что привело к его гибели. Через несколько дней курсант явился с повинной и дал признательные показания.
Как отмечается, на стропах эксперты обнаружили следы его ДНК, что использовалось как подтверждение версии следователей.
