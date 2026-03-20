Российский курсант убил своего командира, в громком деле поставили точку

20 марта 2026, 11:24

Убивший командира курсант ВДВ под Рязанью получил 11 лет колонии

Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор 20-летнему курсанту ВДВ Илье Казанцеву. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о гибели 24-летнего сержанта, заместителя командира взвода Ивана Селина, сообщает «Ъ».