Российский преподаватель наказывает студентов фаллоимитатором

20 марта 2026, 11:23

В Казани преподаватель избил студента фаллоимитатором

Преподаватель истории казанского политехнического колледжа избил студента фаллоимитатором. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Жесть Казани».





На кадрах видно, как студент пытается выбежать из кабинета, но его не выпускает другая преподавательница. Кроме того, на записи слышно, как женщина поощряет подобные методы «воспитания». По данным источника, педагог регулярно использует секс-игрушки в качестве наказания.

«Теперь тех, кто провинился, я им буду фигать», — сказал он во время экзекуции.