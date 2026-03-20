В Петербурге шестиклассница отдала мошенникам более миллиона рублей
В Калининском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело после того, как школьница стала жертвой телефонных мошенников и передала им крупную сумму денег. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По версии полиции, злоумышленники позвонили шестикласснице и сообщили, что её мать якобы попала в ДТП. Под давлением девочку убедили срочно «помочь» — она выбросила из окна квартиры рюкзак с 1 184 000 рублей.
Деньги, как утверждали аферисты, требовались на лечение пострадавшей. На самом деле они предназначались для передачи курьеру.
В ходе оперативных мероприятий на бульваре Новаторов задержали предполагаемого участника схемы — 16-летнюю девушку, выполнявшую роль курьера. Сейчас проверяется её причастность к другим эпизодам.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители призывают родителей объяснять детям, как действуют подобные схемы, и не поддаваться давлению незнакомцев.
