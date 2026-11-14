Российская школьница произнесла слово «кошка» и лишила родителей миллиона рублей
В Нижнем Тагиле юная школьница передала мошенникам миллион рублей из родительских накоплений. Она поверила звонку от неизвестного, который представился учителем информатики. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе управления МВД России «Нижнетагильское».
Злоумышленник назвал жертве логин и попросил ввести код из СМС якобы для правки электронного дневника. Мать вмешалась и сбросила вызов, после чего провела с дочерью беседу. Однако позже подростку позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Минцифры. Она убедила школьницу, что на её аккаунте на «Госуслугах» зафиксировали подозрительную активность. Затем девочке позвонили ещё несколько аферистов — они пригрозили уголовной ответственностью и предложили откупиться родительскими сбережениями.
Вечером пострадавшую уговорили выйти на улицу и отдать миллион рублей неизвестной девушке, произнеся слово «кошка». На следующий день школьница поняла, что её обманули, и рассказала про инцидент матери, которая обратилась в полицию. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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