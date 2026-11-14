Российская школьница произнесла слово «кошка» и лишила родителей миллиона рублей

14 ноября 2026, 07:07

Школьница из Нижнего Тагила поверила мошенникам и отдала им миллион рублей

Фото: iStock/kwanchaichaiudom

В Нижнем Тагиле юная школьница передала мошенникам миллион рублей из родительских накоплений. Она поверила звонку от неизвестного, который представился учителем информатики. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе управления МВД России «Нижнетагильское».