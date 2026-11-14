Масштабный сбой связи в США привёл к отмене свыше четырёх тысяч авиарейсов
В США за пятницу на фоне общенационального сбоя связи отменили свыше 4,1 тысячи авиарейсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
По состоянию на 19:25 по восточному времени США, то есть 03:25 мск субботы, в американских аэропортах отменили 4 101 рейс, а задержали 10 079. Напомним, что ранее пресс-служба Федерального авиационного управления США (FAA) сообщила о приостановке вылетов из всех аэропортов страны из-за чрезвычайных обстоятельств. При этом входящие международные рейсы обслуживаются в индивидуальном порядке.
Согласно предварительной информации, запрет продлится до 07:00–07:30 мск субботы. По сведениям аналитической компании Cirium, число пассажиров, которых затронули ограничения, в настоящее время оценивается более чем в 1,5 млн человек.
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