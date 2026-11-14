В Приморье вторые сутки ищут ушедшего из дома ребёнка

14 ноября 2026, 06:50

В Приморье вторые сутки ищут мальчика, ушедшего из дома во Владивостоке

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Приморье вторые сутки ищут ребёнка, который в пятницу ушёл из дома во Владивостоке. Об этом сообщает поисковая организация «ПримПоиск» в своем официальном канале на платформе MAX.