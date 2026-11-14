В Приморье вторые сутки ищут ушедшего из дома ребёнка
В Приморье вторые сутки ищут ребёнка, который в пятницу ушёл из дома во Владивостоке. Об этом сообщает поисковая организация «ПримПоиск» в своем официальном канале на платформе MAX.
В публикации уточняется, что мальчик покинул своё жильё 13 ноября 2026 года в 12:40 по местному времени, то есть в 5:40 мск. Местонахождение несовершеннолетнего до сих пор неизвестно.
Рост ребёнка составляет около 160 см, у него тёмно-русые коротко стриженные волосы и карие глаза. В день исчезновения на мальчике были чёрная куртка с жёлтой подкладкой, темная кофта с капюшоном и изображениями белых скелетов, синие брюки, чёрные ботинки и коричневая вязаная шапка. Волонтёры просят при обнаружении пропавшего позвонить им или в полицию.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 14 ноября в подмосковных Мытищах загорелся комплекс с автосервисами. Подробности читайте здесь.
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