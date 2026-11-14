Российский турист попал в серьёзную аварию на горном серпантине во Вьетнаме
Российский турист серьёзно пострадал в аварии на горном серпантине во Вьетнаме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, 23-летний россиянин ехал на скутере по живописному серпантину Эо Лыонгшон в провинции Кханьхоа, популярному среди туристов. На одном из крутых поворотов он не справился с управлением и на скорости врезался в дорожное ограждение. Местные жители обнаружили пострадавшего, который истекал кровью, и вызвали специалистов.
Медики диагностировали у туриста сложный перелом правой руки, а также повреждения мышц и кровеносных сосудов. Бригада скорой зафиксировала повреждённую конечность, остановила кровотечение и доставила россиянина в больницу. Сейчас врачи продолжают оказывать ему помощь.
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