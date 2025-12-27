Российская школьница провалилась под землю по пути на уроки

27 декабря 2025, 19:04

В Нижнем Тагиле девочка провалилась в открытый люк по пути в школу

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Нижнем Тагиле школьница по дороге на занятия провалилась в открытый люк. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.