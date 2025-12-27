Российская школьница провалилась под землю по пути на уроки
В Нижнем Тагиле школьница по дороге на занятия провалилась в открытый люк. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По его данным, инцидент произошел возле дома на улице Орджоникидзе. К счастью, девочка успела зацепиться руками за край колодца. Вскоре на помощь подоспели прохожие — они вытащили ее и вызвали скорую. Малышка отделалась лишь ушибами.
Родители пострадавшей обратились с заявлением в полицию. Однако там с них потребовали объяснительную, почему ребенок шел по опасному маршруту. Семья заявила, что ответственность лежит на коммунальщиках, которые оставили люк открытым после расчистки снега.
