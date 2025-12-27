Бастрыкину доложат о расследовании убийства из-за зарплаты на стройке в Москве

27 декабря 2025, 17:10

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве рабочего на стройке в Москве, которое, по предварительным данным, произошло после конфликта из‑за заработной платы. Об этом пишет ТАСС.