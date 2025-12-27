Бастрыкину доложат о расследовании убийства из-за зарплаты на стройке в Москве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве рабочего на стройке в Москве, которое, по предварительным данным, произошло после конфликта из‑за заработной платы. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в ведомстве, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить информацию об установленных обстоятельствах.
По данным из соцсетей, на одном из строительных объектов между приезжими рабочими возник спор из‑за оплаты выполненных работ, который перерос в драку с применением колюще-режущих предметов. В результате один человек погиб.
