SHOT: Студент зарезал подростка на школьной ёлке в Тыве
17-летний первокурсник Ак-Довуракского горного техникума в Тыве, по предварительным данным, разыскал бывшего одноклассника, с которым у него был давний конфликт, вывел его на улицу и ударил ножом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Пострадавший — 17-летний ученик 11-го класса — погиб на месте. Подозреваемого оперативно задержали, возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании убийства из-за зарплаты на стройке в Москве. Соответствующее поручение уже передали начальнику столичного ГСУ Дмитрию Беляеву, писало агентство ТАСС.
Правоохранитель представит данные о выясненных обстоятельствах.
