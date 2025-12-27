SHOT: Студент зарезал подростка на школьной ёлке в Тыве

27 декабря 2025, 17:20

Фото: istockphoto/zoka74

17-летний первокурсник Ак-Довуракского горного техникума в Тыве, по предварительным данным, разыскал бывшего одноклассника, с которым у него был давний конфликт, вывел его на улицу и ударил ножом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.