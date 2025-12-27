В Ленобласти пьяный водитель сбил бабушку с двумя пятилетними внучками и скрылся
В Ленинградской области пьяный водитель сбил бабушку с двумя пятилетними внучками и скрылся. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Авария произошла вечером 26 декабря в поселке Кудрово. Как видно на опубликованных кадрах, автомобиль Opel на большой скорости влетел в пешеходов на переходе, отбросив их на несколько метров.
Очевидцы утверждают, что от 35-летнего мужчины, вышедшего из машины после столкновения, пахло алкоголем. Он пытался предложить деньги, чтобы «замять» происшествие, но вскоре скрылся, когда заметил скорую.
У бабушки диагностировали травму головы и два перелома костей таза. Сейчас она находится в реанимации. Одна из внучек получила сотрясение мозга, а вторая, к счастью, не пострадала.
