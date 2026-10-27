Российская школьница провалилась в затопленную шахту лифта
12-летнюю девочку спасли из затопленной шахты лифта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Росгвардии.
Школьница гуляла вместе с приятелями и решила заглянуть в заброшенное здание на Лесном проспекте. В темноте она не увидела, что лифтовой колодец заполнен холодной водой вровень с полом первого этажа, и шагнула туда. Оказавшись на глубине около трех метров, ребенок начал тонуть и звать на помощь.
Шум услышал росгвардеец, который обходил соседнее здание. Тогда он побежал на крики и встретил двух перепуганных подростков, которые рассказали о произошедшем. С фонариком мужчина отыскал девочку и вытащил ее на поверхность.
Спаситель укутал школьницу в плед, напоил горячим чаем и вызвал скорую. Пострадавшую госпитализировали в сопровождении матери, сейчас ее состояние уточняется.
Ранее сообщалось, что лифт с двумя людьми внутри сорвался в многоэтажке Челябинска.
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