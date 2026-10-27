Российская школьница провалилась в затопленную шахту лифта

27 октября 2026, 19:55

В Петербурге росгвардеец спас школьницу из затопленной шахты лифта

Фото: iStock/Oleg Elagin

12-летнюю девочку спасли из затопленной шахты лифта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Росгвардии.