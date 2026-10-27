Россиянин четыре месяца ходил с проросшим растением в глазу
Житель Якутии четыре месяца ходил с проросшим растением в глазу. Об этом сообщила пресс-служба Центра неотложной офтальмологической помощи ЯРОКБ.
Мужчина пожаловался врачам на сильную головную боль, повышенное внутриглазное давление, боли в глазу и ощущение инородного тела. Во время обследования выяснилось, что под веком пациента прорастало семечко.
Мужчина пояснил, что оно могло попасть в глаз четыре месяца назад, когда он ходил в лес. За это время корень практически проник в ткани конъюнктивы. Хирурги провели операцию по удалению проросшего растения. Сейчас глаз пациента вне опасности.
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