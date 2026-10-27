Россиянин заживо сжег знакомую во время ссоры
Суд арестовал 53-летнего жителя Липецка, который сжег заживо свою знакомую. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в квартире на улице Звездной. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой он облил ее горючей жидкостью и поджег. 49-летнюю пациентку экстренно госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
Изначально по факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Однако в связи со смертью потерпевшей правоохранители рассматривают вопрос о переквалификации действий фигуранта. В настоящее время он содержится под стражей.
Ранее сообщалось, что жителя Татарстана приговорили к восьми годам колонии строгого режима за покушение на убийство жены. Он пытался сжечь ее заживо во сне.
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