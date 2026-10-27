Россиянин заживо сжег знакомую во время ссоры

27 октября 2026, 19:29

В Липецке арестовали мужчину, который заживо сжег знакомую

Фото: iStock/Sucharas wongpeth

Суд арестовал 53-летнего жителя Липецка, который сжег заживо свою знакомую. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.